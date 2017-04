TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey El Volcán Poás ha reducido su actividad, en relación al comportamiento que presentó en los últimos días. Así lo confirmó Eliécer Duarte, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori). El experto señaló que el coloso “esta noche presentó sismos pequeños y por la señal sísmica ha mantenido algún tipo de reciclado del agua, y no […] …read more