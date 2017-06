TopCR | June 1, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Parece que la novela de David de Gea y una posible salida del Manchester United no tiene fin. Este jueves varios medios españoles e ingleses, han revelado que los “Red Devils” rechazaron una millonaria oferta por el guardameta español. “El United ha rechazado una oferta del Real Madrid por De Gea estimada en unos 68 […] …read more