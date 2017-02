TopCR | February 7, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Han pasado 43 días desde que se anunció la muerte del cantante George Michael, pero su cuerpo todavía pertenece en la morgue y su familia no ha podido enterrarlo. De acuerdo con el diario norteamericano The Sun, las autoridades quieren realizarle más pruebas toxicológicas al cuerpo de Michael, antes de entregarlo a los familiares. Fuentes […] …read more