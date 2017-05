TopCR | May 13, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Pese a las intensas lluvias que se han presentado en la últimas horas, hasta ahora la ruta 32 no presenta deslizamientos ni accidentes. Sin embargo, a los conductores se les recomienda conducir con precaución, debido al bacheo que se está realizando desde el 10 de mayo y que se efectuará durante todo este mes y parte de junio […] …read more