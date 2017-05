TopCR | May 19, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas El famoso comentarista deportivo José Ramón Fernández de la cadena ESPN, volvió a causar polémica tras decirle a una compañera en pleno programa que ella se veía “más bonita calladita”. Miroslava Montemayor estaba presentando el resultado de una encuesta a entrenadores, Fernández le dijo que ella se veía mejor si se callaba, pero ella no dudó […] …read more