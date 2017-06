TopCR | June 11, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca La ruptura de relaciones diplomáticas y el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no pone en peligro el Mundial de Catar 2022, según las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La cabeza de la FIFA concedió una entrevista al diario francófono ‘Le Matin Dimanche’, donde […] …read more