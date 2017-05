TopCR | May 5, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Juan Carlos Bolaños, presidente de la empresa que importa cemento desde China, asegura que la denuncia planteada en su contra ante la Fiscalía General de la República el pasado mes de abril “no está firmada y no fue emitida por ningún supuesto empleado de Grupo JCB“. En abril anterior, la Fiscalía confirmó a CRHoy.com que […] …read more