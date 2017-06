TopCR | June 8, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano El Presidente Luis Guillermo Solís negó que la salida de María del Rocío Sáenz se deba a las presiones de los sindicatos y algunos diputados del Frente Amplio. Además, afirmó que la decisión se tomó por considerar que no hubo eficacia para tratar las sugerencias del Ejecutivo en la directiva de la Caja Costarricense de […] …read more