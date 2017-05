TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano “Van jalando”, así, con esa expresión, se refirió el Presidente Luis Guillermo Solís a las acciones que tomarán con quienes califica como “extranjeros indeseables”. Solís no se mordió la lengua para afirmar que cualquier extranjero que esté en situación irregular en el país, o que tenga antecedentes y esté ligado a negocios ilícitos será expulsado […] …read more