TopCR | June 8, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Los pacientes que intentan acabar con su vida generalmente lo anuncian, pero sus familiares o allegados, suelen no detectar esas frases suicidas o conductas extrañas, que podrían evidenciar que la persona no se encuentra bien. Hay una creencia popular de que la persona que quiere acabar con su vida lo hace sin previo aviso, sin […] …read more