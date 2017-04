TopCR | April 26, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado El próximo lunes 1 de mayo, en el que se celebra el Día del Trabajador, no funcionará el servicio de tren en ninguna de sus rutas. Así lo informó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) mediante sus redes sociales. En materia de transportes, tampoco se aplicará la restricción vehicular. Las autoridades de Tránsito indicaron que […] …read more