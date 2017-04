TopCR | April 22, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez La bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) elegiría este lunes a sus nuevos jefe y subjefe para la última legislatura. Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción, dijo que aún no han definido quién será su relevo, pero adelantó que la próxima semana se tomará una decisión. Al igual que las demás fracciones, los […] …read more