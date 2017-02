TopCR | February 23, 2017 | Uncategorized

By Juan Pablo Arias En días recientes, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, advirtió sobre el riesgo del país en caer en la categoría de seguimiento intensificado, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La inclusión de Costa Rica en la lista de países “no cooperantes” se daría si el país no logra demostrar que hizo […] …read more