TopCR | April 29, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Una joven de 18 años estuvo a punto de ser violada en San Carlos cuando una “amiga” y un grupo de hombres empezaron a emborracharla. Ella no quería irse con ellos y tuvo la suerte de que apareció Sofía Porras para defenderla. Sofía logró impedir que se llevaran a la mujer sin su consentimiento y […] …read more