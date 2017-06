TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Los ticos no quieren perder la oportunidad de ver a sus ídolos en los próximos juegos eliminatorios, rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Muestra de ello es que las entradas para el juego ante Panamá están agotadas desde hace varias semanas. Sin embargo para el compromiso ante Trinidad y Tobago del martes […] …read more