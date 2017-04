TopCR | April 29, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Una quema de desechos provocó que un contenedor que almacenaba ropa, prendiera fuego esta mañana en La Roxana de Pococí en Limón. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, el incidente que se reportó a las 5:53 a.m. no dejó personas afectadas. “El contenedor de 24 pies, era utilizado como bodega de almacenamiento de cajas […] …read more