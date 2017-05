TopCR | May 31, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Pasadas las 3:30 a.m. de este miércoles se quemaron 6 carros en un local de venta de autos en San Sebastián. Pamela Rojas, supervisora del Cuerpo de Bomberos informó que al parecer, se trató de un acto bandálico, con bombas molotov. Los vehículos estaban estacionados en el local y no hubo personas heridas. El caso […] …read more