TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- “No soy ningún fenómeno”, dice mientras saca la raqueta para jugar sobre la tierra batida. Sabe que no es cierto: sobrevivió al genocidio armenio, reinventó su vida en Argentina y a los 100 años juega tenis tres veces por semana con una salud de hierro. Mientras la ciencia sigue buscando cómo prolongar la vida […] …read more