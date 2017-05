TopCR | May 26, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Tras varias horas cerrada por derrumbes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la apertura de la ruta entre Nuevo Arenal de Tilarán y La Fortuna de San Carlos. Así lo confirmó el MOPT a través de un reporte en redes sociales emitido a las 8:30 a.m. Esta vía, conocida como la ruta […] …read more