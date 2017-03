TopCR | March 4, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca El Real Madrid no dejó dudas y con un contundente 1-4 ante el Eibar cumplió la tarea. Fue un buen día para James Rodríguez y Karim Benzema, quienes guiaron el triunfo de los merengues. Cristiano Ronaldo no entró en convocatoria pues decidieron darle descanso, mientras que Gareth Bale no estuvo por sanción.