TopCR | February 9, 2017 | Uncategorized

By Angie Guerrero Ninguna época del año es buena para bajar la guardia, pues los mosquitos transmisores de enfermedades como el zika, el dengue y el chikungunya, no dan tregua. En lo que va del año, el Ministerio de Salud reporta 243.682 criaderos encontrados en distintas zonas del país. De estos se eliminaron 77.209 y otros 166.173 fueron […] …read more