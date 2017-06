TopCR | June 1, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Agencias internacionales de noticias reportan un tiroteo ocurrido en las afueras de un completo turístico en Manila, Filipinas. La policía local y los equipos de emergencia se han acercado al Resorts World Manila, donde se encuentra un hotel, un casino, un cine y un centro comercial. We ask for your prayers during these difficult times. […] …read more