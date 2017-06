TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas En su primera aparición como candidato electo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza lanzó varias promesas en caso de un gobierno. Procurará construir un metro en el Valle Central, devolverá la figura de los ‘médicos de barrio’ y no recortaría el gasto público, se centraría en evitar su crecimiento. A continuación algunas posiciones […] …read more