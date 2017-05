TopCR | May 15, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El tenista suizo Roger Federer anunció este lunes que no asistirá al Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. La decisión la tomó con el objetivo de darse un descanso y llegar en su mejor forma física a los torneos sobre hierba y pista dura. Por segundo año consecutivo, Federer no estará en París […] …read more