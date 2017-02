TopCR | February 6, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) – Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), señaló este lunes que Rusia, suspendida de todas las competiciones desde finales de 2015 por dopaje institucionalizado, no podrá competir en el Mundial 2017, que se celebra en agosto en Londres. El dirigente británico precisó en el consejo de la IAAF que se […] …read more