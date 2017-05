TopCR | May 27, 2017 | Uncategorized

By Patricia León-Coto La dirección es fácil. Al final de la calle vieja que une Escazú con Santa Ana, cuando ya no queda más opción que agarrar “para arriba” o “para abajo”, usted toma calle abajo, al norte, 250 metros. O, una dirección un poco más ortodoxa sería esta: 300 al este y 50 al norte de la […] …read more