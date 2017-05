TopCR | May 22, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza En el Deportivo Saprissa no quieren perder tiempo y este martes habrá una reunión de la Comisión Técnica donde se analizarán factores que llevaron a la no obtención del título y preparación para el próximo torneo. Uno de los aspectos a tratar es la llegada de futbolistas y las zonas a reforzar en busca del […] …read more