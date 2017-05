TopCR | May 12, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano (CSH), pueden estar tranquilos de cara a la última jornada de la Cuadrangular final del Verano. Las solicitudes de investigación que presentaron ambos equipos ante el Tribunal Disciplinario de la Unafut no prosperaron, ya que ambos equipos llegaron a un acuerdo. Tanto los florenses Keyner Brown y […] …read more