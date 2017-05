TopCR | May 27, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Unos 30 saprissistas realizan una especie de manifestación, en el parque de Tibás. “¡Fuera Chope!”, gritan las personas, que argumentan que desde que Paulo César Wanchope está como gerente deportivo en el equipo, las contrataciones no cumplen con las expectativas. “Lo que nos preocupa es seguir haciendo el ridículo a nivel nacional e internacional”, comentaron […] …read more