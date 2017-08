TopCR | August 27, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Esta mañana, a las 11:24 a.m. y a las 11:59 a.m. hubo dos temblores más en la Zona Sur del país, específicamente al suroeste de Bahía Ballena, en el cantón de Osa. Estos se suman a los 3 que sucedieron en la madrugada. Los dos sismos recientes tuvieron magnitudes de 4,2 y 4,3, respectivamente, lo […] …read more