TopCR | April 26, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca La astucia de la Selección infantil se impuso. La buena camada que conduce Breansse Camacho ya alcanzó su primer objetivo: pasar a la siguiente ronda del Premundial. Lo que se les avecina es el paso más importante. En el siguiente tramo, la Sele Sub 17 buscará el boleto al Mundial de India. Las ticas quieren […] …read more