TopCR | May 31, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Ex ministros de gobiernos anteriores comenzaron a defenderse del señalamiento hecho por Casa Presidencial por el supuesto pago irregular del 65% de compensación salarial por prohibición. René Castro y Alejandro Cruz, ex ministros de Ciencia y Tecnología, se defendieron en redes sociales, desmintiendo las palabras del Poder Ejecutivo. Ayer, el ministro Sergio Alfaro, informó que […] …read more