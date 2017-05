TopCR | May 20, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP).- Davi es un brasileño alto, de barba y melena castaña, que va a la playa de Ipanema cada semana. A primera vista, el típico surfero carioca. Solo que no usa tabla para meterse al mar, sino… una cola de sirena azul. Al verlo zambullirse, los bañistas quedan perplejos. Algunos creen que se trata de […] …read more