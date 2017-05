TopCR | May 14, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Si el pago de sobresueldos a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, fue un “error”, según el Presidente, Zúñiga ha ido saltando de error en error. La viceministra, bachiller en Derecho, hizo acaloradas defensas del sobresueldo que recibía e incluso llegó a afirmar que no tenía que repensar nada al respecto. Fue tajante […] …read more