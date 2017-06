TopCR | June 10, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Cuando nació su hijo Sasha, la cantante colombiana Shakira pensó seriamente en dejar su carrera de lado y dedicarse de lleno a él y a Milan. “Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgían. Me […] …read more