TopCR | May 5, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Los reconocidos payasos costarricenses Pirulo, Pirulillo y Pirulón andan en la búsqueda de bailarines para su nuevo elenco. Es por esto que mañana realizarán audiciones con el fin de encontrar entre 10 y 15 nuevos talentos para los próximos eventos de la agrupación Los Pirulos. Javier Acuña, bailarín y coreógrafo de dicho elenco, explicó que no solo […] …read more