TopCR | June 14, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Este miércoles el Hospital San Juan de Dios realizará una jornada de recolección de medicamentos vencidos o en desuso, en la Farmacia de Consulta Externa. La recolección será de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., por lo que puede aprovechar la oportunidad para deshacerse de las pastillas, jarabes y medicinas en general, de una manera responsable. […] …read more