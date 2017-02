TopCR | February 10, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) Un sismo de magnitud 6,5 sacudió el sur de Filipinas el viernes, informó el Servicio Geológico estadounidense (USGS). El temblor se originó a 27 kilómetros de profundidad en Mindanao, a unos 700 kilómetros al sureste de la capital, informó el USGS. El Centro de alertas de tsunamis en el Pacífico indicó que no hay […] …read more