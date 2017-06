TopCR | June 14, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Un canadiense-libanés que entraba y salía del país con un pasaporte falso, un español buscado por homicidio y estafa que se movía a sus anchas y un nicaragüense que hizo y deshizo con identidades ficticias. Ellos no se conocían entre sí, pero compartían una similitud: burlaron con facilidad el sistema migratorio del país y le […] …read more