TopCR | June 13, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción La Fiscalía Adjunta de Liberia solicitará medidas cautelares contra 6 sujetos detenidos como sospechosos de tráfico internacional de drogas. La medida se pedirá en una audiencia ante el Juzgado Penal, aunque aún no ha sido programada. Los imputados son 3 nicaragüenses de apellidos Lario Gutiérrez, Samuel Vargas y González Agurto, y 3 colombianos apellidados Obando […] …read more