TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano El Ministro de Transportes, Carlos Villalta, aseguró que la próxima semana se estaría abriendo el puente Alfredo González Flores de manera total, aunque no dio un día específico. Igual pasó con el Presidente Luis Guillermo Solís, quien hoy en la atención semanal de prensa prefirió no dar una fecha para la apertura de los 6 […] …read more