TopCR | April 28, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano La tercera semana de mayo es la fecha en la que por fin se habilitarían los 6 carriles del puente Alfredo González Flores, conocido como la platina. Esa fue la última promesa del MOPT y del Gobierno en general. Cuando esté listo no habrá acto de inauguración, por lo menos así lo dejó en claro […] …read more