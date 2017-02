TopCR | February 23, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez El presidente Luis Guillermo Solís pisotea uno de sus compromisos de campaña por no instruir a su viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, a acatar un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que señala -claramente- que ella no tiene derecho a recibir pago por el incentivo salarial por prohibición al ejercicio de […] …read more