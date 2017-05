TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

“Cada vez que agarremos a uno de esos, y tengamos los elementos fundados, les aplicamos el debido proceso y va pa’fuera. No vamos a mandarlos a que les hagan una investigación, no, no, no. De una vez hacemos el protocolo que se aplica y se sacan del país”, dijo el mandatario.

…read more