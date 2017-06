TopCR | June 13, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Los spinners son juguetes que en las últimas semanas se posicionaron en la mente y el gusto de muchos a nivel internacional y nuestro país no es la excepción. Estos aparatos tienen un costo aproximado a de ¢2.700 colones, y tratan de un trozo de plástico o metal que rota sobre tres ejes, es tan pequeño que […] …read more