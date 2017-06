TopCR | June 14, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- Al menos doce personas murieron en el incendio que devastó este miércoles un edificio de viviendas sociales en Londres, un saldo provisional que aún puede aumentar, anunció la policía local. “Puedo confirmar que murieron 12 personas” pero “desgraciadamente me temo que el saldo aumentará”, declaró Stuart Cundy, comandante de la Policía Metropolitana londinense. Muchas […] …read more