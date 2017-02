TopCR | February 10, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se convertiría en el regulador natural de actividades catalogadas como profesionales no financieras para prevenir el lavado de dinero en el país. De esta manera, los negocios como casinos, bienes raíces, la venta de metales y piedras preciosas, organizaciones sin fines de lucro y prestamistas serían regulados por esta […] …read more