TopCR | May 11, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Esta tarde se produjo un intento de asalto a un bus en Heredia. El hecho ocurrió en el sector de la Zona Franca América. Según informó Carlos Hidalgo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública, “fue un intento de asalto. Dos sujetos con arma de fuego no lograron consumar el delito y se dieron a la fuga. […] …read more