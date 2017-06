TopCR | June 13, 2017 | Uncategorized

By Johanna Vásquez La mañana de este martes, cientos de usuarios de las líneas de autobuses capitalinas no pudieron llegar a tiempo a sus destinos. La razón: las empresas, Buses INA URUCA y Transportes Guilial, suspendieron el servicio -por tiempo indefinido- que brindan 102 unidades, en las rutas 10 y 16 de la capital. De acuerdo con Alfredo […] …read more