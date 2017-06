TopCR | June 14, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) comunicó que suspendían las carreras de 6:36 a.m. de San José a Heredia y de 7:11 a.m. de Heredia a San José por problemas mecánicos en una de las máquinas. Los horarios en el resto del día se mantienen normales. UH: Se cancelan las carreras de 6:36am SJ – […] …read more